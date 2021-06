Nowy skatepark w Golubiu-Dobrzyniu powstaje w miejscu starego. Zobacz zdjęcia

Projekt uzyskał wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ubiegłym roku kierownik OSiR Krzysztof Ośka mówił o planach budowy skateparku za 240 tys. zł. Dlaczego obecna inwestycja to nawet nie 30 procent tej kwoty?

- Inwestycja została podzielona na dwie części. Aktualnie jest prowadzony pierwszy etap za około 70 tys. zł. ma to być obiekt podobny do tego jaki był. Zakres kolejnych inwestycji jest uzależniony od możliwości uzyskiwania zewnętrznego wsparcia. Inwestorem jest Urząd Miasta. To on podejmuje decyzje w tej sprawie. Wiem, że podjęto działania w celu pozyskania przygotowania projektu rozbudowy parku i pozyskania pieniędzy na II etap - wyjaśnia kierownik OSiR Krzysztof Ośka.