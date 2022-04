O różnorodności kulturowej, międzyludzkich relacjach i stereotypach. Młodzież z Sępólna na wymianie w Hiszpanii [zdjęcia]

- Główną różnicą jest to, że wyjazd skupia się na kontaktach międzyludzkich w przeciwieństwie do szkoły, w której nauka jest mało praktyczna. Uważamy, że ucząc się poprzez rozmowę nasze umiejętności posługiwania się językiem angielskim stanęły na wyższym poziomie. Podczas wymiany zyskujemy ogromną szansę na przełamanie barier językowych i przezwyciężenie swoich lęków. Nawiązujemy nowe znajomości, przy czym uczymy się mowy komunikatywnej zamiast teoretycznej stosowanej na lekcjach w szkole - uważają sępólnianie.

- Praca w języku angielskim z ludźmi z innych krajów i poruszanie często trudnych tematów, może być wyzwaniem. Nasza bardzo młoda młodzież poradziła sobie z tym doskonale, udowadniając, że można razem pracować, uczyć się i bawić. Bez nienawiści i bez oceniania, z pełnym szacunkiem do innych kultur, pochodzenia czy religii. Co ważne, podstawą edukacji formalnej nie są wykłady czy przekazywanie wiedzy przez prowadzących, tylko uczenie się przez doświadczenie – podkreśla Wargin. - Poprzez udział w warsztatach, dyskusjach czy grach symulacyjnych, młodzież sama odkrywała, czym jest na przykład inteligencja emocjonalna, w jaki sposób jej poziom wpływa na jakość naszego życia. Tutaj nic nie było podane młodzieży „na tacy”. Wymiana młodzieży to taki projekt, który daje młodym ludziom „wędkę”, a nie „rybę”. Poprzez samodzielne dochodzenie do wiedzy, młodzież przyswaja ją znacznie szybciej i szybciej utożsamia się z poznanymi teoriami.