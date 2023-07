O włos od tragedii w Grudziądzu! Policja próbuje ustalić kierowcę tego niebezpiecznego manewru. Zobacz wideo

Karygodne zachowanie kierowcy auta osobowego poruszającego się na tablicach powiatu świeckiego (przyp. red. nie musi to oznaczać, że kierowca był z tego powiatu ani auto) zarejestrował monitoring autobusu grudziądzkiej komunikacji miejskiej. Został on przekazany policji.

"Tylko dzięki czujności pieszej nie doszło do tragedii"

Do skrajnie niebezpiecznego zdarzenia drogowego doszło w drugiej połowie czerwca na oznaczonym przejściu dla pieszych przy ulicy Chełmińskiej (na wysokości dawnego Zodiaku) w Grudziądzu. Co widać na nagraniu? Autobus poruszający się z miasta w kierunku os. Kopernika prawym pasem zatrzymał się przed przejściem dla pieszych które pokonywała kobieta z małym dzieckiem. Nie zrobił tego samego pojazd osobowy, który jechał lewym pasem ruchu, wykonywał manewr omijania autobusu i przejechał tuż przed prawidłowo idącą po pasach kobietą z maleńkim dzieckiem.

- Kierujący autem stworzył realne zagrożenie dla pieszej - podkreśla mł. asp. Iwona Czarnecka. I podkreśla - Tylko dzięki jej czujności i szybkiej reakcji nie doszło do tragedii.

Do komendy policji w Grudziądzu nagranie trafiło dwa dni po zajściu. - Tablice rejestracyjne były czytelne, dlatego mogliśmy ustalić właściciela pojazdu, ale nie musi oznaczać to, że to on prowadził samochód. Dążymy do ustalenia danych kierowcy - zaznacza mł. asp. Czarnecka.

Policjanci w tej sprawie przyjęli kwalifikację czynu mówiącą o spowodowaniu zagrożenia w ruchu drogowym innym niż kolizja. Jeśli okaże się, że sprawca tego wykroczenia ma "czystą kartotekę" to może zostać ukarany mandatem w wysokości 1,5 tys. zł i 15 punktami karnymi, a jeśli okaże się że popełnił podobne wykroczenie w ciągu ostatnich dwóch lat może zapłacić mandat w wysokości 3 tys. zł. W skrajnym przypadku może także stracić prawo jazdy.