Objawy przenawożenia roślin. Mamy listę skutków i zmian w roślinach po przenawożeniu

Przejawów roślinnej nadopiekuńczości jest naprawdę wiele. Jednym z najczęściej spotykanych jest przelanie, które z całą pewnością zdarzyło się każdemu z nas. Doprowadza ono do psucia się korzeni, przez co roślina powoli wymiera, najczęściej marszcząc się w charakterystyczny sposób.

W dobie powszechnego dostępu do wielkich marketów, w których znajdziemy praktycznie wszystko, rośnie także popularność innego z takich przejawów nadopiekuńczości. Jest nim przenawożenie.

Choć może wydać się to zaskakujące, bo przecież dedykowane do danej rośliny nawozy powinny pomagać jej w prawidłowym rozwoju, to w tym przypadku również aktualna jest zasada, że co za dużo to niezdrowo. W efekcie przedawkowania nasza roślina może stracić kolor, zrobić się grubsza, spowolnić lub całkowicie zatrzymać swój wzrost.