Ocean Lava Triathlon Bydgoszcz-Borówno. W niedzielę walczyli sprinterzy [zdjęcia]

Zawody rozgrywane są w Bydgoszczy - część biegowa odbywa się w Myślęcinku oraz w okolicy, rowerzyści rywalizują na trasie z Bydgoszczy do Borówna . W Borównie odbywa się również etap pływacki.

Na ten rok organizatorzy przygotowali coś jeszcze - na dystansie 1/2 IM sztafetę, stworzoną przez znanych bydgoszczan.

Triathlon Poland Bydgoszcz Borówno to część Ocean Lava Planet, cyklu zawodów triathlonowych. "Jego wyróżnikiem jest to, że zawody wchodzące w jego skład, tworzone są przez triathlonistów dla triathlonistów. Nie są nastawione wyłącznie na zysk, a raczej na to, aby każdemu sportowcowi-amatorowi dać możliwość uczestnictwa w sportowym święcie, zorganizowanym, rodzinnym wydarzeniu o niepowtarzalnej atmosferze" - zapewniają organizatorzy.

Obecnie cykl Ocean Lava Planet to ponad 20 wyścigów (na różnych dystansach), odbywających się w krajach Europy i Afryki. Jego założycielem jest Kenneth Gasque, Duńczyk mieszkający obecnie na hiszpańskiej Lanzarote, triathlonista (kilkukrotnie ścigał się na Mistrzostwach Świata na Hawajach), a także wieloletni organizator Ironman Lanzarote.