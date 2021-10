Ochotnicza Straż Pożarna z Krzyżówek wyda kalendarz ze zdjęciami swoich druhen

- Do realizacji tego projektu wybrałyśmy miejsce, w którym panie ćwiczyły do zawodów, czyli teren rekreacyjno – sportowy OSP Krzyżówki. Wcześniej zostało zaplanowane kilka kadrów, jakie mają powstać. Konieczne było ujęcia z samochodem strażackim w tle, w biegu i skacząc. Zależało nam na zdjęciach grupowych, bo docelowo najlepsze zdjęcia mają trafić do kalendarza – dodał prezes Andrzej Wiśniewski.

Panie wypadły znakomicie. Męska cześć OSP Krzyżówki nie ukrywa, że dzielne druhny to ich duma. Przez kalendarz chcą też pokazać, że straż pożarna to także kobiety, silne i odważne.

- Zwracamy uwagę, że każdy może być członkiem straży, poprzez tworzenie i kontynuowanie idei i tradycji Ochotniczych Straży Pożarnych. Nasza Kobieca Drużyna Pożarnicza to osiem wspaniałych dziewczyn, to nasza duma – tłumaczy Andrzej Wiśniewski. Zwycięstwo w zawodach powiatowych zakwalifikowało naszą drużynę do zawodów wojewódzkich. Pojawiły się pierwsze propozycje, program przygotowań do zawodów wojewódzkich, który wiąże się również z wydatkami finansowymi. Ochotniczki z OSP Krzyżówki, biorąc udział w sesji i tworzeniu kalendarza, chcą wesprzeć swoją jednostkę.