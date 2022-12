Ola Olszewska z Rypina, muzyczne odkrycie 2022 roku: - Zawsze marzyłam, żeby wziąć do ręki swoją płytę [rozmowa]

Dałaś się poznać szerszej publiczności na początku 2020 roku, biorąc udział w programie The Voice Kids. Co zmieniło się u Ciebie od tamtego czasu?

Oj, dużo! Zaczęłam między innymi tworzyć własne utwory. Gdy pożegnałam się z programem na etapie bitew, na początku pojawiło się rozczarowanie. Byłam w sumie jeszcze dzieckiem i miałam wrażenie, że Voice jest jedyną drogą. Z czasem to rozczarowanie przerodziło się w potrzebę pisania piosenek.

Historia pokazuje, że niewielu artystów w Polsce jest w stanie od razu przełożyć telewizyjną rozpoznawalność na autorską, w pełni świadomą twórczość. Pojawia się potrzeba wydania piosenek „na już”.

Chyba mam szczęście, że ja takich propozycji nie dostałam, a dzięki programowi zyskałam większą świadomość muzyczną. Uważam, że u mnie też nie była to szybka droga. Pamiętam, że kilka razy chciałam się nawet poddać, nie mówiąc już o pisaniu piosenek. To nie jest łatwe, ja osobiście mimo wielkich chęci, miałam na początku pisania blokadę.