Oni najczęściej zdradzają. Osoby o tych imionach i znakach zodiaku nie należą do najwierniejszych [22.10]

Oni najczęściej zdradzają. Osoby o tych imionach i znakach zodiaku nie należą do najwierniejszych

StrzelecDla Strzelca ważne są nietypowe przygody oraz pociąg seksualny. I chociaż w związku ceni sobie stabilizację, to duża otwartość na nowe doświadczenia i śmiałość wobec innych, może przeważyć i przyczynić się do zdrady. pixabay/zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (18 zdjęć)

Dla niektórych wierność to świętość, inni traktują jednak luźniej. Czy możliwe że wypływ na to mają gwiazdy lub nasze imiona? Czy imiona i znaki zodiaku mogą determinować naszą skłonność do zdrady? Wiele osób wierzy, że tak. Postanowiliśmy sprawdzić, o których imionach i znakach mówi się że nie zachowują wierności. Zobaczcie, kto jest na liście!