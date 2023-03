Oni są nadzieją grudziądzkiego sportu. Otrzymali stypendia marszałka województwa [nazwiska, zdjęcia]

Stypendia marszałka województwa dla młodych sportowców z Grudziądza

Te stypendia bardzo się przydadzą

- Mamy bardzo zdolną młodzież, szczególnie dziewczyny są niesamowite. W ubiegłym roku nasi młodzi zawodnicy zdobyli 8 medali mistrzostw świata i Europy! Te stypendia na pewno im pomogą i zmobilizują - mówi Jerzy Szczublewski, wiceprezes ALKS „Stal” Grudziądz.

Jerzy Szczublewski, nie ukrywa, że w klubie wszyscy najbardziej liczą, że do skutku dojdzie planowana z unijnym dofinansowaniem budowa toru kolarskiego w Grudziądzu. - Wszyscy nas pytają jak my to robimy, że odnosimy takie sukcesy choć nie mamy toru. No cóż... jeździmy m.in. do Pruszkowa. A każdy taki wyjazd kosztuje, trzeba opłacić przejazd, nocleg, to są duże wydatki.