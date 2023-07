ORLEN Beach Volley Tour PKO Przysucha 2023 znowu przyciągnie gwiazdy i tłumy kibiców

Turniej w Przysusze odbywa się w ramach cyklu Orlen Beach Volley Tour, czyli eliminacji mistrzostw Polski w siatkówce plażowej. Do tej pory w ramach cyklu rozegrano zawody w Sulejowie, Stalowej Woli i Olsztynie. Wielki finał zmagań odbędzie w Kołobrzegu.

– W naszym turnieju do wygrania będzie, w rywalizacji pań i panów, łącznie 80 tysięcy złotych – mówi Piotr Skiba, pomysłodawca i główny organizator ORLEN Beach Volley Tour PKO Przysucha 2023. – Wstęp na turniej jest bezpłatny, a poza rywalizacją sportową przewidzieliśmy mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Warto do nas wpaść, świetnie spędzić czas i wspomóc naszą zbiórkę dla Kuby. Bardzo dziękuję naszym sponsorom i partnerom, z PKO Bank Polski na czele oraz wicemarszałkowi województwa mazowieckiego Rafałowi Rajkowskiemu. W zeszłym roku przez weekend odwiedziło nas dwa tysiące kibiców, liczymy że w tym roku będzie nas równie dużo. Wszystkich, którzy nie będą mogli przyjechać zapraszamy do Polsatu Sport, gdzie w niedzielę można będzie śledzić transmisję od ćwierćfinałów do ceremonii zakończenia, od 9 rano do 18 – dodaje.