ORLEN Summer Superliga wkracza w decydującą fazę! Czas na ostatnią kwalifikację do wielkiego finału

– Zainteresowanie piłką ręczną plażową stale rośnie, a właśnie dobiega rekordowa pod względem liczby drużyn faza eliminacyjna. Do tej pory rozegrane zostały turnieje eliminacyjne w Inowrocławiu, Gdańsku i Sulejowie, w których uczestniczyło aż trzydzieści jeden drużyn. Impreza nie odbyłaby się bez wsparcia sponsora strategicznego polskiej piłki ręcznej, czyli firmy ORLEN. Cieszymy się, że to, co wspólnie z całym środowiskiem piłki ręcznej robimy dla promocji tej dyscypliny, przynosi wymierne efekty – mówi Jakub Malinowski z Fundacji Modern Sport, która organizuje ORLEN Summer Superligę.

W ostatnim turnieju ORLEN Summer Superligi, rozegranym na piasku w Sulejowie, nie brakowało emocji. Po raz pierwszy w historii w Summer Superlidze triumfowały zawodniczki MKS ECO Save Ochota Warszawa i zawodnicy Delfina Grudziądz. – Turniej w Bielsku-Białej jest ostatnim przed finałem mistrzostw Polski, więc punkty tutaj zdobyte będą decydujące w kontekście awansu i prawa gry o medale. Do wielkiego finału awansuje tylko osiem najlepszych drużyn w kategorii kobiet i mężczyzn – dodaje Malinowski. Na piasku w Bielsku-Białej wystąpią dwadzieścia cztery drużyny – jedenaście zespołów kobiecych i trzynaście męskich.