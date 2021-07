OSP Sępólno z dofinansowaniem na cut lancę. Zbiórka pieniędzy trwa

Strażacy ochotnicy z Sępólna Krajeńskiego nie ustają w poszukiwaniu funduszy na sfinansowanie zakupu nowoczesnego urządzenia tnąco-gaśniczego, cut lancy. Przyrząd służy do gaszenia pożarów w ciasnych lub trudno dostępnych pomieszczeniach. Można nim także tłumić ogień na urządzeniach będących pod napięciem. Urządzenie zużywa przy tym niewielką ilość wody w porównaniu do urządzeń konwencjonalnych. Takim sprzętem dysponują tylko nieliczne jednostki OSP w Polsce.

- Ciśnienie robocze to 300 bar. Urządzenie daje nacisk na ramię rzędu 20 kg. Trzeba naprawdę się zaprzeć, żeby je opanować. Można je obsługiwać na trzy sposoby: klasycznie przez operatora, sterować zdalnie w strefie zagrożenia bez obecności ratownika albo manualnie poprzez pilot – opisuje Artur Cetnarski, naczelnik OSP w Sępólnie.

Przyrząd kosztował 90 tysięcy złotych. Strażacy muszą za niego zapłacić do końca roku, stąd pilne poszukiwania źródeł dofinansowania tego zakupu. 15 tysięcy dołożył już Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Druhowie już jakiś czas temu uruchomili zbiórkę internetową, (LINK DO ZBIÓRKI) zamierzają też zbierać datki podczas różnego rodzaju imprez w regionie. Do sfinansowania cut lancy brakuje jeszcze dwie trzecie kwoty, dlatego strażacy nieustannie apelują o wsparcie.