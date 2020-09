OSP Trzebcz Szlachecki - poświęcenie nowego wozu. Dlaczego nazwano go Tomek? Zobaczcie zdjęcia

Uroczyste poświęcenie wozu kupionego przez OSP Trzebcz Szlachecki odbyło się w miniony weekend. Nie zabrakło gości z różnych zakątków gminy i powiatu chełmińskiego. Starman ma 19 lat i przyjechał do jednostki aż z Rzeszowa. - To auto, w którym zakochaliśmy się od pierwszego wejrzenia - mówią strażacy z Trzebcza Szlacheckiego

Wiele miesięcy ochotnicy z OSP Trzebcz Szlachecki zbierali pieniądze na nowy wóz. Zaczęli w doskonałym momencie, jakby przewidzieli to co stało się podczas wyjazdu do jednej z akcji - ich wóz odmówił ostatecznie współpracy. Nie doczekał zasłużonej emerytury. 24 czerwca, po kilku godzinach walki z ogniem w Osnowie, awarii uległ silnik w poprzednim samochodzie - Star 244 i musieli wrócić do bazy na holu.

Kiedy nowy wóz ratowniczo-gaśniczy dotarł do garażu strażacy dziękowali wszystkim, którzy z wielkim zaangażowaniem i sercem pracowali z nimi i pomogli osiągnąć cel - darczyńcom, mieszkańcom, Radzie Gminy Kijewo Królewskie, druhom z sąsiednich jednostek OSP. Liczyła się każda złotówka - i każdy kilogram złomu, bo to właśnie on był tym, na co postawili druhowie z OSP w Trzebczu Szlacheckim odkładając grosz do grosza. A wspierali ich mieszkańcy wsi, gminy, a także z kilku ościennych gmin.

Nowy wóz kosztował dokładnie 200.010 złotych. - Kupiliśmy od OSP Rzeszów Budziwój. Wspaniali ludzie - podkreśla Jarosław Kuzioła. - Gdy go już mieliśmy to odnowiliśmy tapicerkę w środku. Założyliśmy ledowe oświetlenie ostrzegawcze, łączność radiową, maszt oświetleniowy ledowy, lampy pola pracy - także ledowe. Ponadto, odnowiliśmy go lakierniczo. Satysfakcja jest ogromna, pracy było wiele, nerwów kosztowało co nie miara. Dla strażaków ten samochód był takim kopniakiem do dalszej, owocnej i wytężonej pracy. Ale się opłaciło. Uroczystość poświęcenia wozu w weekend przebiegła z wielkimi emocjonalnie, ale skromnie. Druhowie z OSP Trzebcz Szlachecki dziękują darczyńcom i żonom - Musieliśmy zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa związane z koronawirusem - informuje Jarosław Kuzioła. - Ale było miło i przyjemnie. Ojcem chrzestnym auta został pan Tomek - niesamowity człowiek, organista od kilkunastu lat związany z naszą parafia w Trzebczu Szlacheckim. Bardzo skromny. Od kilku lat wspiera naszą OSP. Dając różne kwoty na samochód przeszedł sam siebie. Miałem łzy w oczach widząc, ile znaczymy dla ludzi, że dostrzegają i dziękują nam jak mogą widząc, jaką robimy robotę. Przecież mogliśmy siedzieć z żonami, rodzinami w domu, a nie godzinami jeździć, prosić o złom i pieniądze. Pokazaliśmy, że damy radę. Chciałbym mieszkańcom naszego powiatu i ościennych podziękować z całego serca, że bardzo nam pomogli w pozyskaniu wozu. Dzięki złomowi, pieniędzy i dobrego słowa to się udało. Dziękuję bardzo druhom z OSP Unisław i OSP Lipienek za przeprowadzenie akcji oddaj złom na swoich terenach. Dziękuję wójtowi i radnym gminy Kijewo Królewskie za pomoc - dołożenie brakującej kwoty do samochodu. Podziękowania za wytrwałość i podtrzymywanie na duchu w chwilach zwątpienia dla mojej żony oraz pewnie dla żony naczelnika i sekretarza. Pewnie mieli tak samo.

Strażacy dziękują wszystkim za obecność i za prezenty.

