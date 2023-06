Oto horoskop miłosny na lipiec 2023. Te znaki połączy namiętność, w tych związkach zaiskrzy

Miłosny horoskop jest jednym z najpopularniejszych. Oto horoskop miesięczny na lipiec 2023 dla każdego znaku zodiaku. Dla wielu znaków zodiaku lipiec będzie miesiącem pełnym niesamowitych zwrotów akcji, zaskakujących sytuacji i zmian w życiu uczuciowym. Niektóre znaki zodiaku czekają duże zmiany - zaręczyny, ślub albo burzliwe rozstanie - lipiec 2023 będzie pełen zwrotów akcji!

Słowo "horoskop" wywodzi się z języka greckiego, powstało z połączenia słów – oro (godzina) oraz skopein (podglądać). Horoskop to rodzaj przepowiedni stworzonej dla poszczególnych znaków zodiaku na podstawie układu ciał niebieskich według daty, godziny i miejsca. Horoskop przez jednych traktowany jest bardzo poważnie, inni zaś podchodzą do horoskopu z przymrużeniem oka.

Które znaki zodiaku czeka w wielka miłość? Dla których znaków zodiaku lipiec będzie czasem pełnym niespodzianek a u kogo będzie to okres spokoju i stabilizacji? Horoskop na 2023 rok mówi nam, który znak zodiaku znajdzie spełnienie w miłości, kogo czekają wzloty i upadki, kto będzie miał powody do zadowolenia, a kto raczej do smutku. Gwiazdy wskazują, że strzała amora trafi w lipcu kilka znaków zodiaku!