Oto modelka Justyna Ryszka, piękna przyjaciółka Patrycji Tuchlińskiej i pracownica Józefa Wojciechowskiego w J.W. Construction Holding

26-letnia Justyna Ryszka wiosną przeprowadziła się z Katowic do Warszawy. Piękna modelka i fotomodelka pochodzi właściwie z Oświęcimia i ma na koncie kilka sukcesów w konkursach piękności. Jako 18-latka wystartowała w Miss World Poland 2015, w którym doszła do finału. Do tego samego etapu doszła również w Quenn of Poland 2022 oraz Foto Models Poland 2020. Swoich sił blond piękność próbuje również w programach telewizyjnych, gdzie prezentuje modowe trendy.

Justyna Ryszka zna się z Tuchlińską i Wojciechowskim - zobacz zdjęcia pięknej modelki.

Gdy modelka przeprowadzała się z Katowic do stolicy w dniu swoich 26. urodzin napisała na Instagramie:„Mija kolejny piękny rok, jestem ogromnie wdzięczna za to, co wydarzyło się przez ten czas. Przeprowadzka do Warszawy, zmiana pracy, zmiana otoczenia, nowe grono ludzi. Najbardziej jestem wdzięczna za osoby, które Bóg stawia na mojej drodze. Niektórzy z nich są ze mną od dłuższego czasu, inni pojawiają się na chwilę i idą w swoją stronę, ale wiem, że każda osoba, która wkracza choć na chwilę do mojego życia, jest po to, aby mnie czegoś nauczyć, aby dać mi pewną życiową lekcję i abym mogła wyciągnąć wnioski. Wierzę, że kolejny rok będzie równie piękny i że w swoim pamiętniku zapisze kolejne piękne wspomnienie”.