Oto najbogatsze gminy w Kujawsko-Pomorskiem. Mamy najnowsze dane - zobaczcie!

Jak powstał ranking najbogatszych gmin w Kujawsko-Pomorskiem?

Ministerstwo Finansów co roku prezentuje wskaźnik dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin. Są to tak zwane wskaźniki G. Stanowią one podstawę do wyliczenia rocznych kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat do budżetu państwa na 2024 roku.

Wskaźnik G otrzymujemy dzieląc kwotę wszystkich dochodów podatkowych gminy przez liczbę mieszkańców. Bierze się pod uwagę rok poprzedzający rok bazowy. Decyduje on między innymi o tym, czy dany samorząd wpłaca do budżetu państwa środki na część równoważącą subwencji ogólnej, czy też korzysta z tej pomocy.

Na podstawie wysokości wskaźnika G stworzyliśmy ranking najbogatszych gmin w Kujawsko-Pomorskiem.

Warto podkreślić, że od lat najwyższy wskaźnik G w Polsce ma gmina Kleszczów. W 2024 wynosi on 23774,77 zł. To 5 raz więcej niż najbogatsza gmina w Kujawsko-Pomorskiem. Najniższy wskaźnik G w naszym kraju ma natomiast gmina Dydynia. Jest niemal dwa razy biedniejsza od najbiedniejszej gminy w naszym regionie.