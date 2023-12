Oto najlepsi nauczyciele w Golubiu-Dobrzyniu zdaniem internautów. Ranking nauczycieli przeszkoli i szkół podstawowych

Zobacz w galerii kto jest najlepszym nauczycielem w powiecie golubsko-dobrzyńskim

W naszej galerii znajdziecie nazwiska najlepszych nauczycieli, na których oddawaliście swoje głosy w Plebiscycie Edukacyjnym w powiecie golubsko-dobrzyńskim. To oni przekonali was swoim profesjonalizmem, podejściem i zaangażowaniem. Fakt zajęcia tak wysokich pozycji to nie tylko prestiż udziału w plebiscycie, to także ogromny dowód zaufania swoich podopiecznych oraz ich rodziców.

Było też głosowanie na placówki edukacyjne. W kategorii przedszkoli wygrało Przedszkole Niepubliczne Terapeutyczne w Kowalewie Pomorskim, a w kategorii Szkół - Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim.

Najlepsi w powiatach przeszli do etapu wojewódzkiego plebiscytu.