Oto pary znaków zodiaku które bardzo się nie lubią. Mają kłopot nie tylko w komunikacji ze sobą

Dosłowne tłumaczenie słowa horoskop z greki to podglądanie godziny (hora – godzina; skopein – zaglądać, podglądać, podpatrywać) Według astrologii horoskopem jest przepowiednia lub charakterystyka danej osoby, czy też wydarzenia, sporządzona na podstawie układu ciał niebieskich według daty, godziny i miejsca.

Obecnie ponad połowa Polaków (55%) twierdzi, że czyta horoskopy, w tym co dziewiąty (11%) robi to często. Zainteresowanie tego typu lekturą deklarują nie tylko kobiety (63%), ale również niemal połowa (45%) mężczyzn. Nie wszyscy przyznają się do czytania horoskopów. Oczywiście nie każdy kto je czyta wierzy w nie.