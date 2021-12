Oto szybki i elegancki makijaż świąteczny. Przedstawiamy najmodniejsze trendy [lista]

Wszystkie Panie wiedzą, że kobiecie humor poprawia nawet najmniejsza zrobiona dla siebie rzecz. Nowe paznokcie, masaż, przedłużone rzęsy, a nawet nałożenie maseczki nawilżającej - wszystko to sprawia, że każda z Pań od razu czuje się piękniejsza. Okres świąteczny to idealna okazja do eleganckiego makijażu. Sprawdź w naszej galerii inspiracje na modny makijaż świąteczny.