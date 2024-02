Oto toksyczne pary zodiaku. Te znaki zodiaku nie pasują do siebie - oni tworzą najgorsze związki OPRAC.: Magdalena Walczak-Grudzka

Jakie znaki zodiaku nie pasują do siebie? Które pary znaków zodiaku tworzą najgorsze związki? Okazuje się, że to, kto do nas pasuje lub nie i jaki stworzymy związek, zależeć może od miesiąca, w którym się urodziliśmy - czyli od znaku zodiaku. Wielu astrologów wskazuje, które znaki zodiaku nie będą do siebie pasować. Ich zdaniem niektóre pary znaków zodiaku są trudniejsze w relacjach lub potencjalnie bardziej podatne na konflikty. Które znaki zodiaku nie powinny być razem? Zobacz teraz źle dopasowane znaki zodiaku - oto najbardziej toksyczne pary zodiaku.