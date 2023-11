Otwarcie nowoczesnego laboratorium w Sanatorium "Kujawiak" w Inowrocławiu. Pomogą tam osobom po udarach mózgu. Zdjęcia

Otwarcie laboratorium poprzedziło uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej prezesa Tadeusza Chęsego. Znajduje się ona w holu Sanatorium "Kujawiak".

Chwilę później przecięto symboliczną wstęga do Laboratorium Diagnostyki Funkcjonalnej i Terapii w Schorzeniach Ortopedyczno-Neurologicznych im. Tadeusza Chęsego. Choć to najmłodszy dział sanatorium, to jak się dowiadujemy, laboratorium prowadziło prace badawczo-rozwojowe na przestrzeni 2021 i 2022 roku.

Badaniom poddawane były osoby po udarze mózgu, a ich celem było uzyskanie wiedzy na temat wpływu ćwiczeń prowadzonych przy użyciu nowoczesnych technologii na czynności dnia codziennego, jakość chodu, kontrolę postawy i jakość życia po udarze mózgu. W badaniach wykorzystywano m.in. nowoczesne roboty rehabilitacyjne, roboty połączone z elektrostymulacją funkcjonalną i bieżnie wyposażone w sprzężenia zwrotne oparte na wirtualnej rzeczywistości. Zebrany materiał badawczy pozwolił opracować skuteczny plan postępowania terapeutycznego z wykorzystaniem innowacyjnych metod rehabilitacji w oparciu o wyspecjalizowany sprzęt w leczeniu pacjentów w okresie od 1 do 6 miesięcy po przebytych udarach mózgu.