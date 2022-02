Otylia Jędrzejczak we władzach europejskiej i światowej federacji pływackiej PS

Prezes Polskiego Związku Pływackiego Otylia Jędrzejczak będzie zasiadać we władzach europejskiej (LEN) oraz światowej (FINA) federacji pływackiej. Najwybitniejsza polska pływaczka podczas nadzwyczajnego kongresu LEN została wybrana do składu biura europejskiej federacji oraz została delegowana do biura FINA.