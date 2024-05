Otylia Jędrzejczak zaprasza na zawody Otylia Swim Cup! Blisko pięciuset młodych pływaków będzie rywalizować w Kaliszu

W zawodach będą mogli wziąć udział pływacy do piętnastego roku życia. Tradycyjnie już młodsze dzieci – do jedenastu lat – będą rywalizowały w sobotę, a w niedzielę na pływalni zaprezentują się starsi zawodnicy, w wieku od 12 do 15 lat.

– Przed rokiem w Kaliszu zainteresowanie naszymi zawodami było ogromne, więc z wielką radością przyjęliśmy zaproszenie, by pojawić się z Otylia Swim Cup w tym mieście w kolejnym roku. Nie mam wątpliwości, że Otylia Swim Cup to niezwykłe zawody, bo jest w nich oczywiście rywalizacja sportowa, ale także uczymy dzieci zasad fair play i wzajemnego wsparcia w trakcie zawodów, a także dajemy im dużo radości. Dla najlepszych zawodników mamy przepiękne medale, ale dla wszystkich atrakcyjne pakiety startowe ufundowane przez naszych partnerów z AquaWave i HMS Fitness. Mamy także nagrody specjalne dla najlepszego zawodnika i najlepszej zawodniczki w stylu motylkowym, a w trakcie zawodów będziemy losowali wyścigi premiowane, których zwycięzcy otrzymają specjalne upominki. Będą też lodówki pełne darmowych lodów od firmy Koral – mówi Otylia Jędrzejczak.