Pacjent z Jabłonowa Pomorskiego: - Onkolog polecił mi przyjść za 2 miesiące. Wolny termin był za 9 miesięcy

Pan Henryk z Jabłonowa Pomorskiego (powiat brodnicki) ma 71 lat. - I mam złośliwy nowotwór jelita grubego - zaczyna mężczyzna. - Pacjentem onkologicznym zostałem w 2018 roku. Wtedy wykryto u mnie tego raka. Leżałem w kilku szpitalach: Bydgoszczy, Grudziądzu i Toruniu.

Podróż pociągiem

Z podejścia lekarzy do pacjenta mężczyzna jest zadowolony, ale z długiego oczekiwania - już nie. Wspomina, co spotkało go w jednej z klinik. - W połowie marca br. zjawiłem się w poradni szpitalnej na wizycie u pana doktora. Gdy wychodziłem, powiedział, żebym następnym razem pokazał się za dwa miesiące. Nie mogłem zarejestrować się tego samego dnia osobiście, bo spieszyłem się na pociąg. Mieszkam 60 kilometrów dalej i następny miałbym za parę godzin.