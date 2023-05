Padła główna wygrana w Lotto Plus w Mogilnie. Milion złotych!

We wtorek padła „szóstka” w Lotto Plus. Szczęśliwy kupon, warty 1 000 000 złotych, nabyto w punkcie Lotto przy ul. Padniewskiej 1 w Mogilnie. To druga wygrana w Lotto Plus odnotowana w Mogilnie.

Jak informuje Lotto pierwsza padła 21 stycznia 2021 roku w punkcie Lotto przy ul. 900-lecia 21 w Mogilnie.

Aby wejść do gry o 1 000 000 zł w Lotto Plus wystarczy dopłacić złotówkę do zakładu Lotto i poprosić o grę z Plusem. Tak właśnie zrobił gracz, który zawarł jeden zakład Lotto na chybił trafił.

Poniżej liczby, które przyniosły szczęście 9 maja w Mogilnie graczowi w Lotto Plus:

7,

10,

20,

21,

37,

38.

W tym roku w grach Lotto w województwie Kujawsko-Pomorskim padło 26 wygranych na sumę 4 9088 36,60 złotych.

To druga wygrana w maju. Pierwsza padła w Toruniu 5 maja 2023 roku