Patrycja Tuchlińska na starych zdjęciach. Tak się zmieniła modelka u boku Józefa Wojciechowskiego [2.12.2023]

Popularność Patrycji Tuchlińskiej

Życie modelki u boku milionera

Para często podróżuje (także prywatnym jachtem i helikopterem) do różnych zakątków świata . Młodziutka partnerka miliardera pokazuje się na zdjęciach w drogich kreacjach i skąpych bikini. Stać ich na luksusowe restauracje i ekstrawaganckie rozrywki. Będąc w egzotycznych krajach bywają drogich restauracjach, hotelach i wypoczywają na lazurowych wybrzeżach. Patrycja Tuchlińska podróżuje też w okolice rodzinnych stron. Odwiedza Hotel "Czarny Potok", z którego podziwia piękne widoki.

Józef Wojciechowski i Patrycja Tuchlińska mieszkają pod Warszawą niemalże jak w pałacu nad Zalewem Zegrzyńskim. Już na samym wejściu do posesji gości witają okazałe schody, balustrady oraz zieleń. W olbrzymim ogrodzie mają:

Piętrowa willa ocieka bogactwem : marmurowe posadzki, klasyczne kolory szarości, czerni i bieli, wysokie sufity, kominek, stylowe meble, drogie gadżety i garaż wypełniony luksusowymi autami - to wszystko możemy zobaczyć w tej bajkowej posiadłości.

Kim jest Józef Wojciechowski?

Józef Wojciechowski bez wątpienia jest największym potentatem na rynku nieruchomości w Polsce. Jego firma JW. Construction ma na koncie kilkadziesiąt tysięcy wybudowanych mieszkań. Spełnił tym samym marzenia tysięcy Polaków o posiadaniu własnych czterech kątów. Deweloper w 2019 roku trafił na listę Forbesa jako jeden z najbogatszych ludzi w Polsce. 76-letni milioner jest właścicielem Hotelu "Czarny Potok" w Krynicy-Zdroju. W latach 2006–2012 był właścicielem klubu sportowego Polonia Warszawa. W 2016 roku Wojciechowski był kontrkandydatem Zbigniewa Bońka do objęcia funkcji prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, jednak biznesmenowi nie udało się objąć fotelu prezesa. Wojciechowski nie jest celebrytą, a mimo to jest w centrum zainteresowania plotkarskich mediów. Wszystko za sprawą jego życia osobistego. Biznesmen ma bowiem słabość do młodych i pięknych kobiet.