Patryk Perliński z nagrodą lutego w rankingu "Piłkarskie Orly" w regionie kujawsko-pomorskim [zdjęcia]

Patryk Perliński został nagrodzony przez Marcina Habla, redaktora neczelnego „Gazety Pomorskiej”, „Expressu Bydgoskiego” i „Nowości” przed meczem bydgoszczan z Liderem Włocławek. Napastnik bydgoszczan uroczystość uhonorował strzeleniem dwóch goli, przyczyniając się do zwycięstwa Chemika Moderatora 6:1.

Perliński został zwycięzcą lutowej edycji „Piłkarskich Orłów” w regionie kujawsko-pomorskim. Zdobył trzy gole w meczu przeciwko Noteci Łabiszyn. Napastnik chemików uzyskał za tego hat tricka 1,875 pkt. To był niecodzienny mecz, bo pierwotnie był rozgrywany w listopadzie 2022 roku, ale po pierwszej połowie został przerwany z powodu obfitych opadów śniegu. Spotkanie miało być dokończone na początku grudniu, ale znowu na przeszkodzie stanęła aura. Mecz udało się dokończyć w ostatnią sobotę lutego. Chemik Moderator wygrał 4:0. Perliński dołożył dwa gole, a jedną bramkę zdobył w meczu listopadowym.

Perliński ma 23 lata. W juniorach grał w Unii Janikowo i Chemiku. W bydgoskim klubie rozpoczął także karierę seniora. W sezonie 2016/17 przeniósł się do Wdy Świecie. Potem przez pół roku grał w Starcie Pruszcz, by wrócić do Wdy. Kolejne dwa sezony spędził w Pogoni Mogilno. Od jesieni 2020 roku ponownie jest piłkarzem klubu z Glinek. Mimo młodego wieku jest czołową postacią zespołu. Zdobywa dużo bramek. Perliński w bieżącym sezonie IV ligi strzelił już 19 goli i jest drugi w klasyfikacji strzelców z Kamilem Kuropatwińskim (Włocłavia). Prowadzi Michał Kalitta (Włocłavia/Sportis SFC Łochowo) - 21 goli. Można więc założyć, że napastnik Chemika Moderatora w kolejnych miesiącach będzie także walczył o zwycięstwo w naszym rankingu.