Paznokcie na jesień 2023. Lipgloss nails, quiet luxury, hybrydy to modne pomysły na wrzesień OPRAC.: Adrianna Jackowiak

W kontekście estetyki subtelnej elegancji, akrylowe i kolorowe paznokcie tracą na znaczeniu. To właśnie minimalizm, prostota i samodzielna elegancja są tutaj kluczowe. Manicure reprezentujący ten styl doskonale odzwierciedla tę filozofię. INSTAGRAM/alyxlippiatt Zobacz galerię (17 zdjęć)

Jesień 2023 zbliża się wielkimi krokami, co oznacza, że ​​nadszedł czas na odświeżenie naszej paznokciowej palety. We wrześniu warto postawić na najnowsze trendy, które będą królować w tym sezonie. Od efektownych paznokci w stylu "lipgloss nails" po "quiet luxury" i trwałe hybrydy - oto garść inspiracji, jak pomalować swoje paznokcie na jesienne dni. Przygotujmy się na niezwykłą metamorfozę naszych dłoni! Zerknij do galerii zdjęć!