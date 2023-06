Paznokcie ślubne ze złotem, french, a może z cyrkoniami? Zobacz obowiązujące trendy na 2023. Inspiracje dla panny młodej Katarzyna Dębek

Paznokcie ślubne to jeden z elementów wyglądu panny młodej, o którym nie można zapomnieć.

Paznokcie ślubne powinny pasować do kreacji i dłoni panny młodej. Warto zadbać nie tylko o odpowiedni manicure, ale także o kolor płytki i zdobienia. Jeżeli Twój ślub zbliża się wielkimi krokami, a Ty nie masz pomysłu, jak ozdobić swoje pazurki, to dobrze trafiłaś. Prezentujemy garść inspiracji na manicure pasujący do kreacji weselnej. Sprawdź, co w tym roku będzie modne – paznokcie ślubne ze złotem, koronką, baby boomer, a może klasyczny french?