Paznokcie - te kolory postarzają dłonie. Tych kolorów lepiej unikać, bo dłonie wyglądają starzej

Kolor na paznokciach może zdziałać cuda. Dzięki odpowiedniej barwie lakieru można skutecznie odmłodzić swoje dłonie, ale można również spowodować, że dłonie będą wyglądały na starsze, niż są w rzeczywistości. Kolor paznokci może odjąć lub dodać lat dłoniom.Okazuje się, że istnieje wiele sztuczek, dzięki którym można odmłodzić dłonie. Jednocześnie - tak jak są kolory paznokci, które odmładzają, tak są też i te, które postarzają i podkreślają wszelkie niedoskonałości na dłoniach. Sprawdź, jakich kolorów lakierów do paznokci lepiej unikać. Oto zestawienie najbardziej postarzających kolorów lakierów do paznokci.Jakie kolory lakierów do paznokci postarzają dłonie? Których kolorów lepiej unikać? Zobacz teraz w naszej galerii kolory lakierów do paznokci, przez które dłonie wyglądają starzej >>>>>

Małgorzata Genca