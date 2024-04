Pędzili w obszarze zabudowanym. Piraci drogowi spod Tucholi słono zapłacili i dostali punkty karne

Funkcjonariuszy tucholskiej "drogówki" mogliśmy spotkać między innymi w Śliwicach na ulicy Czerskiej. Właśnie tam został zatrzymany 31-letni mężczyzna. Laserowy miernik wskazał, że jego pojazd pędzi w obszarze zabudowanym 101 km/h.

Nieodpowiedzialny kierowca przekroczył dozwoloną prędkość o 51 km/h. Nie było to jego pierwsze znaczne przekroczenie prędkości. Dlatego też policjanci nałożyli na kierującego mandat w kwocie 3000 zł oraz zatrzymali mu prawo jazdy. Na jego koncie pojawiło się również 13 pkt karnych.

Z kolei na trasie Tuchola Tleń kierowca audi drogą powiatową pędził 154 km/h w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 70 km/h! W tym przypadku mundurowi również ustalili, że maja do czynienia z recydywą. Funkcjonariusze ukarali 33-latka mandatem w wysokości 5000 zł, a do jego konta dopisali 15 pkt karnych.