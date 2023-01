Piątek Trzynastego. Mamy listę znanych sposobów na radzenie sobie z pechem

Piątek 13. Dlaczego jest pechowy?

Pogląd, że piątek trzynastego to szczególnie pechowa data jest nieprzypadkowy. Uznaje się, że przekonanie o jej negatywnej mocy ma swój początek już w 1307 roku. Wtedy też doszło do aresztowania templariuszy, którzy zostali niesłusznie oskarżeni przez króla Francji Filipa IV m.in. o herezję. Podobno przed spłonięciem na stosie jeden z uznanych za winnych przeklął zarówno króla, jak i papieża. Obydwoje zmarli w ciągu roku od tego wydarzenia. Do dzisiaj uważa się tę datę za pechową.