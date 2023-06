Pięć medali kajakarzy w igrzyskach w Krakowie. Grzegorz Kotowicz: To świetny start

Ostatniego dnia zmagań na podium stanęli Sylwia Szczerbińska i Aleksander Kitewski, którzy zajęli drugie miejsce w kanadyjkowym mikście na dystansie dwustu metrów. – Słabo zaczęliśmy, ale później było coraz lepiej. To jest taki dystans, na którym nie ma co się zastanawiać nad jakąkolwiek taktyką. Trzeba po prostu płynąć ile sił w rękach – mówił Kitewski.

– Jestem bardzo zadowolona z tego medalu. Teraz przed nami krótki odpoczynek, a później wracamy do bardzo ciężkiej pracy, bo przecież dla nas najważniejszym startem w tym sezonie są mistrzostwa świata, które są jednocześnie kwalifikacjami olimpijskimi – dodała Szczerbińska.

Wcześniej blisko medali w indywidualnych wyścigach na 500 metrów byli kajakarz Przemysław Korsak i kanadyjkarz Wiktor Głazunow. Obaj uplasowali się na czwartych miejscach, ale tylko Korsak był z tego zadowolony.

– Jestem zadowolony, bo zawsze mam takie podejście do startów, że walczę o swój najlepszy bieg. I z niego jestem zadowolony. Pierwszy tor, skrajny, za bardzo nie widać przeciwników nie jest do końca dobry, ale czasem pozwala rozgrywać bieg samemu. Na pewno idziemy do przodu, bo nie tylko wyniki indywidualne, ale też osad są coraz lepsze. Mimo tego, że zabrakło naszej czwórki w finale to i tak jesteśmy zadowoleni.

Tor był perfekcyjnie przygotowany, dobrze się pływało. A atmosfera wokół napędzała do walki – mówił Korsak.