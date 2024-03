Pięciu cudzoziemców zatrzymała Nadwiślańska Straż Graniczna w województwie kujawsko-pomorskim

Efektem weekendowych działań kontrolnych podjętych przez funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy na terenie woj. kujawsko–pomorskiego było zatrzymanie pięciu cudzoziemców za złamanie przepisów pobytowych. Wobec nich zostały skierowane wnioski do sądu o umieszczenie w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców.

- Zatrzymane osoby to czterech obywali Gruzji i Kolumbijka - mówi kpt. Dagmara Bielec, rzecznik prasowy Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. - Cudzoziemcy po raz kolejny wpadli w ręce Straży Granicznej i zobowiązani do powrotu. Jednak tym razem do chwili opuszczenia terytorium Polski będą przebywać w jednym ze strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców.

Większość z nich nie zastosowała się do wydanych wcześniej decyzji administracyjnych lub wykorzystała dopuszczalny czas pobytu w naszym kraju nie opuszczając go w stosownym terminie. Gruzin zatrzymany w Potulicach po wyjściu z aresztu po odbyciu kary miał status osoby niepożądanej na terytorium Polski, z kolei Kolumbijka zatrzymana w celu przymusowego wykonania decyzji zobowiązującej do powrotu, której nie zrealizowała dobrowolnie od stycznia tego roku.