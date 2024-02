Pierwszy Dzień Wiosny 20 czy 21 marca? Co o jest równonoc wiosenna?

Początek wiosny astronomicznej - 20 marca 2024

Astronomiczna wiosna to termin, który określa równonoc wiosenną. Oznacza to, że tego dnia dzień i nos trwają tak samo długo. Oznacza to więc, że od 20 marca noc będzie krótsza, a dzień będzie się stopniowo wydłużał.

W tym roku 20 marca pierwszy dzień astronomicznej wiosny. Wiosna przyjdzie do nas dokładnie o godzinie 4:06. Ten wyczekiwany przez wielu moment przypada podczas równonocy wiosennej.