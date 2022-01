Piesek Taco z Torunia zaginął w Sylwestra 2021. Widział go ktoś może? Rodzina tęskni za nim i go szuka

Mieszaniec Taco to przyjaciel rodziny. Pod koniec 2021 roku Taco jednak znikł. To było 31 grudnia, około godz. 19.00. Był w ogrodzie koło domu na Działkach Józefa w Toruniu. Potem nikt go już nie widział. Kalendarz wskazuje dziś datę 6 stycznia 2022, a psiaka wciąż nie ma. Rodzina apeluje do wszystkich o pomoc w odnalezieniu Taco.

- Miał zielono-czarną obrożę odblaskową z imieniem i numerem telefonu. Taco jest zaczipowany. Jest też bardzo płochliwy, ale łagodny. Reaguje na imię, choć nie jest łatwo go złapać - opisuje swojego małego czworonoga stęskniona za nim rodzina.

Dotychczasowe sygnały się nie potwierdziły. Rodzina przygotowała nagrodę dla znalazcy. Kto cokolwiek wie o Taco, niech kontaktuje się z poszukującymi go, dzwoniąc pod nr tel. 663031007.