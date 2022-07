Plażowicze na Podzamczu w Wąbrzeźnie mogą korzystać z bezpłatnych rowerów i kajaków. Z czego jeszcze? Przypominamy!

Wypoczywający mogą także bawić się na niestrzeżonym parku wodnym , który jest otwarty codziennie od g. 11 do g. 18. Park ten jest przeznaczony dla dzieci powyżej 5. roku życia, natomiast dzieci do 12 lat powinny przebywać na nim pod opieką osoby dorosłej. Przed wejściem na dmuchańce należy założyć kamizelkę. Z atrakcji nie mogą korzystać osoby będące pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.

Wąbrzeski Dom Kultury, który sprawuje pieczę nad wąbrzeską plażą informuje, że wraz z początkiem wakacji na plaży uruchomiona została przyczepa gastronomiczna "Bar pod palmami" , czynna od poniedziałku do czwartku w godzinach 10-20, a od piątku do niedzieli w godzinach 10-21. Głodni plażowicze mogą tam kupić dania szybkiej obsługi, jak m.in. frytki, zapiekanki, hot dogi, a także lody rzemieślnicze. W tych samych godzinach można skorzystać z bezpłatnych toalet w budynku Amfiteatru.

W pobliżu plaży znajduje się boisko do siatkówki, które również dostępne jest w godzinach otwarcia budki gastronomicznej. Na najmłodszych w pobliżu czeka plac zabaw, a trochę dalej znajduje się prawdziwy raj dla dzieci, czyli plac rekreacyjno-sportowy ze skateparkiem, boiskiem do koszykówki, miasteczkiem drogowym wraz z grami planszowymi, placem grillowym, altankami, parkiem linkowym, torem trampolinowym, Combo OCR, tyrolką czy minigolfem. Na Podzamczu jest także miejsce do aktywnego wypoczynku dla dorosłych, a dokładnie plac rehabilitacyjno-wypoczynkowy. Po aktywności fizycznej można wypocząć na ławce w cieniu drzew w parku.

Zainteresowaniem cieszy się także przystań sportów wodnych, w której codziennie od g. 11 do g. 18 można bezpłatnie wypożyczyć sprzęt wodny, jak rowery wodne i kajaki, a osoby posiadające uprawnienia także żaglówki. Robert Żurawski, który jest administratorem przystani podkreśla, że sprzęt będzie można wypożyczać bezpłatnie jeszcze przez ponad 4 lata. Z uwagi na kolejki warto, aby osoby, które chcą skorzystać ze sprzętu wodnego dokonały wcześniej rezerwacji dzwoniąc pod numer tel. 724-301-301.