"Pod biało-czerwoną" w Gminnym Przedszkolu nr 1 w Sępólnie Krajeńskim [zdjęcia]

- Na pewno słyszeliście, że dawno temu Polska była w niewoli i nie istniała. Nie było jej na mapie przez 123 lata. Dziś możemy żyć w wolnym kraju – zwrócił się do przedszkolaków wiceburmistrz Marek Zieńko. - Budowa nowego masztu flagowego została licznie poparta przez mieszkańców naszej gminy. Celem tego projektu jest jednoczenie mieszkańców wokół wartości patriotycznych uhonorowanie poległych za Ojczyznę. Nasza obecność podczas dzisiejszej uroczystości świadczy o przywiązaniu do barw narodowych. To lekcja historii dla nas wszystkich.