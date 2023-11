Podwyżki dla nauczycieli 2024. Ustawowo dostaną je ci ze szkół publicznych. A co z tymi z niepublicznych?

Lepsze pieniądze dla nauczycieli

- Teraz zarabiam około 3500 zł na rękę, to bez dodatku za wychowawstwo i innych dodatków - mówi anglistka ze szkoły średniej w Bydgoszczy. - Już z dodatkami, w tym nadgodzinami, moja pensja wynosi 4200 zł na czysto. Dorabiam sobie, za 45-minutowe korepetycje biorę 55 zł i nie jest to wygórowana cena, a takich lekcji mam w tygodniu sześć.

Nauczyciele ze szkół niepublicznych zarabiają nawet 30 proc. więcej w porównaniu z tymi, którzy pracują w podstawówkach, liceach, technikach i branżówkach publicznych. Ci z prywatnych wskazują: - My jednak pracujemy tak, jak przedstawiciele wszystkich innych zawodów, czyli 40 godzin tygodniowo przy tablicy w przypadku pełnego etatu. Nauczyciele z publicznych spędzają faktycznie przy tablicy 18 godzin. Pozostałe godziny poświęcają na przygotowanie się do zajęć, sprawdzanie klasówek czy zadań domowych. My robimy to w gratisie.