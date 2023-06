„Pola i inni” już za nami! Politki odebrali Piotr Bartuszek i Dorota Pomykała

Po południu swoją tabliczkę na bulwarze Poli Negri odsłonił Piotr Bartuszek, laureat tegorocznej Politki, przyznawanej przez Lipnowskie Towarzystwo Kulturalne im. Poli Negri za szczególne osiągnięcia w filmie. Piotr Bartuszek to reżyser obsady, mistrz castingu, członek International Casting Directors Network oraz Europejskiej Akademii Filmowej. Jest także współzałożycielem powstałej w 2022 roku Gildii Polskich Reżyserek i Reżyserów Castingu.

W sobotnie przedpołudnie w Miejskim Centrum Kulturalnym w Lipnie warsztaty dla młodzieży poprowadziła aktorka Marcelina Szczepaniak. Była to bardzo twórcza praca, która miała wyzwolić w uczestnikach pokłady kreatywności.

Wieczorem odebrał Politkę, którą wręczył mu Sylwester Śmigiel. Wręczenie poprzedziła laudacja odczytana przez Justynę Sieniawską. – Mało jest takich miejsc, pełnych takiej energii – powiedział Piotr Bartuszek, dziękując za przyznanie Politki. – Jest to festiwal poświęcony Poli Negri, czyli tak naprawdę jedynej Polce, która zrobiła wielką karierę światową. Warto o niego walczyć i go rozwijać, wzniecić jakiś ogień, by płonął i szedł dalej. Jestem bardzo szczęśliwy, że zostałem laureatem Politki.

Tego dnia do przedwojennej stolicy przeniósł publiczność koncert Jana Emila Młynarskiego pt. "Warszawa Poli Negri", nad którym patronat objął starosta lipnowski. Był też pokaz filmowej twórczości amatorów z województwa kujawsko-pomorskiego. Wyświetlono filmy zrealizowane przez Szkołę Podstawową w Mazowszu i Fundację ARKA w Bydgoszczy.

Niedziela należała do Doroty Pomykały

Niedziela należała do wybitnej aktorki Doroty Pomykały. Wiele jej kreacji zyskało uznanie krytyków i widzów w kraju i zagranicą. Największym sukcesem zawodowym laureatki Politki okazała się rola w filmie „Kobieta na dachu”. To właśnie za nią została obsypana nagrodami. W ubiegłym roku odebrała nagrodę dla najlepszej aktorki na Tribeca Film Festiwal w Nowym Jorku, a w tym otrzymała Polską Nagrodę Filmową „Orzeł” w kategorii najlepszej głównej roli kobiecej.

Podczas uroczystej gali w lipnowskiej Nawojce odebrała Politkę z rąk Sławomira Kopyścia, członka Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Następnie odsłoniła tabliczkę na bulwarze Poli Negri.

Przegląd Twórczości Filmowej „Pola i inni” jest finansowany ze środków województwa kujawsko-pomorskiego, powiatu lipnowskiego i miasta Lipna oraz licznych sponsorów.