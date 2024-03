Policja prosi świadków o pomoc. Chodzi o wypadek w Borkowie koło Inowrocławia OPRAC.: (szym)

Do wypadku w Borkowie (gmina Inowrocław) doszło we wtorek (05.03.2024). KPP Inowrocław Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Policjanci z Komendy Powiatowej policji w Inowrocławiu wyjaśniają okoliczności wypadku w Borkowie (gmina Inowrocław), do którego doszło we wtorek (05.03.2024). Cztery osoby trafiły do szpitala, a jedna została zabrana przez śmigłowiec LPR. Do sprawy, celem wyjaśnienia, zostało zatrzymanych dwóch mężczyzn.