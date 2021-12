Policja zatrzymała dwóch dilerów z Lipna i Dobrzynia nad Wisłą

Pierwszy podejrzewany to mieszkaniec gminy Dobrzyń nad Wisłą. Policjanci wiedzieli, że może być zamieszany w sprawę narkotykową, ale czekali na odpowiedni moment, żeby zdobyć dowody pozwalająca na postawienie mężczyzny przed sądem. Wczoraj (29.11.2021) w wyniku poczynionych przez siebie ustaleń postanowili interweniować. 23-latka zatrzymali w Dobrzyniu nad Wisłą. Podczas przeszukania w kieszeni kurtki mężczyzny znaleźli szczelnie zapakowane zawiniątko. Zgodnie z ich podejrzeniami okazało się, że była to amfetamina o łącznej wadze ponad 117 gramów. Zatrzymany trafił do pomieszczenia dla osób zatrzymanych w Komendzie Powiatowej Policji w Lipnie.

Drugie zatrzymanie dotyczyła 27-letniej mieszkanki Lipna. Kryminalni mieli informacje, że może ona handlować marihuaną. W mieszkaniu kobiety, policjanci zabezpieczyli ponad 86 gramów zielonego suszu. Podejrzana spędziła noc w policyjnym areszcie, bo wstępne badania potwierdziły, że są to konopie inne niż włókniste.

Oboje zatrzymani usłyszeli zarzuty posiadania znacznej ilości środków psychotropowych, za co grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.