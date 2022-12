Policjanci przecierali oczy ze zdumienia widząc te opony! Jazda na nich to skrajna nieodpowiedzialność. W innym pojeździe odpadło koło!

Wynik niedawnych kontroli pojazdów ciężarowych na terenie Kruszwicy, które prowadzili policjanci Wydziału ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu to aż 7 zatrzymanych dowodów rejestracyjnych (6 to pojazdy ciężarowe, 1 ciągnik rolniczy). Wszystko za niewłaściwy stan techniczny. Wśród pojazdów były i takie, którym policjanci zakazali dalszej jazdy. Na zdjęciach pokazujemy stan opon w jednym z kontrolowanych pojazdów. Policjanci przecierali oczy, gdy je zobaczyli. Jazda na nich to kompletna nieodpowiedzialność i brak wyobraźni.