Policjanci z Białych Błot szukają tego mężczyzny. Rozpoznajesz go? Zobacz zdjęcia!

Policjanci z Białych Błot prowadzą postępowanie w sprawie kradzieży perfum oraz innego asortymentu o łącznej wartości ponad 500 złotych.

- Do zdarzenia doszło 25 maja 2023 roku na terenie drogerii przy ulicy Szubińskiej w Białych Błotach. Do sprawy został zabezpieczony monitoring, który zarejestrował wizerunek osoby podejrzewanej o popełnienie przestępstwa. Policjanci zbierają informacje mogące przyczynić się do identyfikacji mężczyzny przedstawionego na zdjęciu - relacjonuje mł. asp. Krzysztof Bratz.