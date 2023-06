Policyjni pirotechnicy w Porcie Lotniczym Bydgoszcz. Zobacz zdjęcia z ćwiczeń

Ćwiczenia zostały przeprowadzone w warunkach symulowanego zagrożenia na specjalnie przygotowanym trenażerze szkoleniowym. Na miejscu zarząd portu lotniczego powołał sztab, który wezwał na miejsce służby odpowiedzialne za reagowanie na tego typu zagrożenia.

Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy skierował na miejsce funkcjonariuszy z Rozpoznania Minersko-Pirotechnicznego Wydziału Prewencji wraz z psem służbowym do wykrywania materiałów wybuchowych jako wsparcie dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz patrole z komisariatu na Szwederowie oraz z Wydziału Ruchu Drogowego z bydgoskiej komendy do zabezpieczenia terenu i dróg dojazdowych do lotniska.