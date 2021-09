„Politki” wręczone! Zakończył się 14. Przegląd Twórczości Filmowej „Pola i inni”.

Weekend upłynął w Lipnie pod znakiem dobrego kina za sprawą 14. Przeglądu Twórczości Filmowej „Pola i inni”. „Politki” otrzymali aktorka Irena Karel i reżyser Dariusz Jabłoński.

W Lipnie odbył się 14. Przegląd Twórczości Filmowej „Pola i inni”, zorganizowany przez Lipnowskie Towarzystwo Kulturalne im Poli Negri. Podczas otwarcia festiwalu Grzegorz Koszczka, przewodniczący Rady Miejskiej w Lipnie, odczytał uchwałę o nadaniu Poli Negri pośmiertnie tytułu Honorowej Obywatelki Miasta Lipna. To wielka chwila, bo wszak Apolonia Chalupiec zanim stała się słynną Polą Negri nie tylko urodziła się w tym miasteczku, ale też spędziła pierwsze lata życia.

W piątek widzowie obejrzeli „Safonę” z Polą Negri, a na pianinie zagrał Tomasz Walczak. To było jedyne spotkanie z niemym kinem, bo później przyszedł czas na filmy o wiele bardziej współczesne. W tym roku „Politki” otrzymali aktorka Irena Karel, która od samego początku jest związana z lipnowskim festiwalem, oraz reżyser i producent Dariusz Jabłoński, prezydent Polskiej Akademii Filmowej.

- Jedno wiem, że będę tu przyjeżdżała, jak przyjeżdżałam do tej pory i nic mnie nie zatrzyma – powiedziała Irena Karel po odebraniu „Politki”. – Bardzo dziękuję. To takie małe słowo, ale tu przed wami stoi wielka wdzięczność kobiety, która już ma swoje lata i wie, co dobre.

W sobotę na bulwarze Poli Negri odsłoniła swoją tablicę pamiątkową. Zrobił to też Piotr Andrzejewski, który został uhonorowany „Politką” już w 2015 r. Piotr Andrzejewski jako Peter J. Lucas ma na swoim koncie role w najbardziej znanych serialach amerykańskich m.in. w „Strażniku Teksasu”, „Słonecznym patrolu”, „JAG", „Nikicie” czy „Szpitalu Dobrej Nadziei”. Wystąpił w przejmującym filmie „Śmierć na Evereście” i w dramacie Davida Lyncha „Wewnętrzne imperium” u boku najlepszych amerykańskich aktorów. Jeśli chodzi o rodzime produkcje, to zagrał w „Kiler-ach 2-óch”, „Ostatniej misji” oraz w wielu polskich serialach.