Politolożka UMK w Toruniu: - Rosja eskaluje napięcie na granicy z Ukrainą

- Około stu tysięcy rosyjskich żołnierzy czeka w gotowości na rozkaz uderzenia na Ukrainę. NATO alarmuje, że to prawdopodobny scenariusz.

- Jak najbardziej, ale nie zapominajmy, że tam od 2014 roku ciągle trwa wojna. Tu nie rozmawiamy o nowej wojnie, tylko od aneksji Krymu trwa wojna w Donbasie. To, że Rosja nie wypowiedziała jej oficjalnie, nie zmienia faktu, że Ukraina jest z Rosją w stanie wojny. Obecna sytuacja to groźba kolejnej eskalacji, kolejnej inwazji od 2014 roku.

- Rosja zapewnia, że nie zaatakuje Ukrainy, choć od aneksji Krymu można wątpić w dobre intencje Kremla.

- To nie jest powrót do polityki imperialnej, tylko kontynuacja tej samej polityki w nowej odsłonie. Po rozpadzie Związku Radzieckiego i okresie “wielkiej smuty” po kryzysie z czasów rządów Borysa Jelcyna, prezydent Putin przyjął misję “zbierania ziem ruskich”. To bardzo stara koncepcja. Rosjanie przesiąknięci są myśleniem w kategoriach budowania strefy buforowej odgradzającej matkę Rosję od wrogów. Jednocześnie Moskwa powinna mieć pełną kontrolę nad ziemiami ruskimi, które nie mogą być częścią innych państw. Tym tłumaczono aneksję Krymu i takie tłumaczenie było obecne po rozpoczęciu wojny w Donbasie. Władze Rosji i media zaczęły wtedy mówić o Noworosji. To miał być pas ziemi odcinający Ukrainę od wybrzeża, łączący Rosję z Krymem i ciągnący się aż do Naddniestrza. Ukraina, na swoje nieszczęście, uznawana jest przez Rosję za najważniejszą część ruskiego świata, etnicznie ruskiej, politycznie rosyjskiej przestrzeni. Na ten ruski świat składają się państwa prawosławne, słowiańskie, a Ukraina i Białoruś dodatkowo zaliczane są do trójcy ruskich narodów. Przypomnę tylko, że za cara Ukraina nazywana była Małorosją. Dlatego w politycznym myśleniu Kremla Ukraina ma kolosalne znaczenie, a Kreml za wszelką cenę będzie starać się działać skutecznie, by Ukraina nie wybiła się na samodzielność. Moskwa może robić to na wiele sposobów. Jeśli nie jest w stanie kontrolować Ukrainy, to może ją destabilizować, co właśnie robi. Przez to zniechęca Zachód do przyjęcia Ukrainy do NATO czy Unii Europejskiej. Zawsze znajdą się w Europie ci, którzy powiedzą: moment, Ukraina nie ma rozwiązanych konfliktów ze swoimi sąsiadami, dlatego nie spełnia kryteriów członkostwa w NATO. Znajdą się także ci, którzy powiedzą: dla świętego spokoju uznajmy Ukrainę za strefę buforową między Zachodem a Rosją. Nazwijmy to “finlandyzacją” Ukrainy. Osiągniemy święty spokój kosztem Ukrainy. To jest stawką w tej grze. Za moment szczyt demokratyczny zwołany przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, na który nie została zaproszona Rosja.