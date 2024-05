Polowanie na jaszczurkę we Włocławku. Agama brodata grasowała w ogródku jednego z domów

W czwartek (16 maja) około godziny 9:15 dyżurny Straży Miejskiej we Włocławku otrzymał informację, że na terenie prywatnej nieruchomości przy ulicy Topolowej znajduje się jaszczurka.

- Wysłani na miejsce strażnicy z "eko-patrolu" w profesjonalny sposób odłowili zwierzę - mówi nam Dariusz Rębiałkowski, rzecznik prasowy Straży Miejskiej we Włocławku. - Okazało się, że jest to agama brodata. Jaszczurkę przewieziono do sklepu zoologicznego Animals, gdzie została objęta właściwą dla tego gatunku opieką.