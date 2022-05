Polscy Rosjanie. Kilka tysięcy obywateli polskich od pokoleń czuje się Rosjanami. Kim są?

I nie chodzi wcale o rosyjskojęzyczną ludność ze wschodu Ukrainy. Mieszkający w Polsce Rosjanie to głównie migranci. Ich liczbę szacuje się w na około 20 tys. Pierwsi osiedlili się w Polsce jeszcze w XVIII wieku. Z kolei po wybuchu rewolucji bolszewickiej do Rzeczpospolitej przybyli głównie przedstawiciele prześladowanej „białej” Rosji. Byli to często przedstawiciele elit rosyjskich – arystokracji i inteligencji.

Czujemy się Rosjanami

Kolejne fale nadeszły w PRL – w Ludowym Wojsku Polskim służyło ponad 20 tys. obywateli ZSRR. Znaczna ich część przyjęła polskie obywatelstwo. Po 1989 roku polskie obywatelstwo nabywali głównie Rosjanie, którzy weszli u nas w związek małżeński albo związani z Polską zawodowo.

Przynależność do narodowości rosyjskiej deklarowało 8.796 obywateli polskich (ostatnie dane pochodzą z poprzedniego spisu powszechnego). Większość Rosjan mieszka województwie mazowieckim – 1 950 osób, dolnośląskim – 861 i śląskim – 829.