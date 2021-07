Polska w Unii Europejskiej. "Ktoś poruszy kamyczek, który uruchomi lawinę złych emocji"

- Tu jest Polska, a nie Unia”, powiedziała marszałek Witek. Co chciała przekazać tym komunikatem?

- Ta wypowiedź nie odbiega od tego, co o relacjach polsko – unijnych mówią od lat politycy PiS. Niepokojące jest to, że takie słowa to "kropla drążąca skałę". Politycy PiS raz mówią, że z żadnej Unii Europejskiej nie chcą Polski wyprowadzać, a z drugiej strony takie komunikaty sugerują jednak co innego. Dlatego też kwestie wyjścia z UE, będą w debacie publicznej powracać. Konsekwencją antyunijnej narracji może być w wymiarze długofalowym zmiana nastrojów społecznych dotyczących członkostwa w UE, ponieważ – powtórzę - kropla drąży skałę. Politycy partii rządzącej w swoich wypowiedziach nie są jawnie antyunijni, zdarzają się przecież jasne deklaracje prounijne, ale działania mówią co innego.

- Polacy są euroentuzjastami, tak przynajmniej wynikało z sondaży. Czy antyunijnymi wypowiedziami PiS nie zraża do siebie części wyborców?

- Proeuropejskie postawy są wśród Polaków stabilne i wysokie. Ludzie chcą być w Unii Europejskiej. I nie należy się spodziewać, że PiS zrobi przeciwko tej grupie jakiś nagły ruch. Do swojego elektoratu PiS wysyła komunikaty podobne do tego, co powiedziała marszałek Witek: jesteśmy w Unii, ale na swoich zasadach. Unia jest fajna kiedy nam się przydaje, ale kiedy my musimy wypełniać obowiązki związane z naszym członkostwem w Unii, to już jest niefajna. Dla swoich wyborców PiS buduje obraz mocno wybiórczego członkostwa Polski w UE. Opinie reszty społeczeństwa nie są dla obozu rządzącego specjalnie istotne. Zawsze jednak powinniśmy mieć z tyłu głowy historię Wielkiej Brytanii. Ktoś poruszył pierwszy kamyczek, który wywołał lawinę złych emocji, które zaczęły się manifestować w momencie większego kryzysu. Dlatego potrzeba dużej ostrożności z uruchamianiem antyunijnych emocji i takiej narracji w polityce. Nie ma w polityce rzeczy stałych.